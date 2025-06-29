Трамп підтримує новий законопроєкт про санкції, але сам вирішуватиме, як їх вводити – Грем

Законопроєкт ухвалять після липневих канікул, і його підпише президент США, стверджує сенатор

Ліндсі Грем (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів. Проте рішення про запровадження таких санкцій керівник Штатів ухвалюватиме самостійно, розповів американський законодавець в інтерв'ю ABC News.

"[Згідно з цим документом] якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, то на ваші товари, що надходять до Сполучених Штатів, накладається 500% мито. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину в дії. Мій законопроєкт має 84 співавтори. Він дозволить президенту запровадити мита проти Китаю, Індії та інших країн, щоб змусити їх припинити підтримувати військову машину Путіна, змусити його сісти за стіл переговорів", – розповів політик.

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Грем зазначив, що 28 червня, під час гри в гольф, Трамп сказав йому: "Настав час просувати ваш законопроєкт".

Водночас, додав сенатор, цей документ має запобіжний механізм – саме керівник Штатів ухвалюватиме рішення про запровадження таких санкцій.

"Але ми збираємося дати президенту Трампу інструмент в арсеналі, якого у нього немає на сьогодні", – пояснив політик.

За його словами, законопроєкт ухвалять після липневих канікул, і його підпише Трамп.