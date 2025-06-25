Рубіо пояснив, чому Трамп зволікає з новими санкціями проти Росії

Держсекретар вважає, що президент США "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів щодо Москви

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп не підтримає прохання Європи посилити санкції проти Росії, адже Вашингтон усе ще хоче мати простір для переговорів щодо мирної угоди між Москвою та Києвом. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю газеті Politico.

У матеріалі йдеться, що президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподіваються переконати Трампа пізніше в середу посилити санкції проти Москви, особливо після того, як російський диктатор Володимир Путін неодноразово відхиляв спроби США бути посередником у досягненні припинення вогню.

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"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо й розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, і хто тоді з ними розмовлятиме?" – сказав Рубіо.

Він додав, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів, і адміністрація співпрацює з Конгресом, щоб забезпечити американському президенту належну гнучкість. Держсекретар наголосив, щойно це станеться, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, буде закрито.

"Якщо він це зробить, ви фактично визнаєте, що найближчим часом це питання не буде предметом переговорів", – сказав Рубіо.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати. У тому сенсі, що якщо у нас буде можливість щось змінити й посадити їх за стіл переговорів, ми нею скористаємося", – продовжив глава американської дипломатії.

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою – з чим Вашингтон не згоден.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", – резюмував він.