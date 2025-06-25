Рубио объяснил, почему Трамп медлит с новыми санкциями против России

Госсекретарь считает, что президент США "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер в отношении Москвы

Марк Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп не поддержит просьбу Европы ужесточить санкции против России, ведь Вашингтон все еще хочет, чтобы был простор для переговоров по мирному соглашению между Москвой и Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью газете Politico.

В материале говорится, что президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа позже в среду ужесточить санкции против Москвы, особенно после того, как российский диктатор Владимир Путин неоднократно отвергал попытки США быть посредником в достижении прекращения огня.

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"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет разговаривать?" – сказал Рубио.

Он добавил, что Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер, и администрация сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить американскому президенту должную гибкость. Госсекретарь подчеркнул, как только это произойдет, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, будет закрыто.

"Если он это сделает, вы фактически признаете, что в ближайшее время этот вопрос не станет предметом переговоров", – сказал Рубио.

"Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и посадить их за стол переговоров, мы этим воспользуемся", – продолжил глава американской дипломатии.

Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио заявил, что Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя – с чем Вашингтон не согласен.

"Наше ощущение таково, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее добиться этого, чем они думают", – резюмировал он.