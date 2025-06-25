Рубио объяснил, почему Трамп медлит с новыми санкциями против России
Президент США Дональд Трамп не поддержит просьбу Европы ужесточить санкции против России, ведь Вашингтон все еще хочет, чтобы был простор для переговоров по мирному соглашению между Москвой и Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью газете Politico.
В материале говорится, что президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа позже в среду ужесточить санкции против Москвы, особенно после того, как российский диктатор Владимир Путин неоднократно отвергал попытки США быть посредником в достижении прекращения огня.
"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет разговаривать?" – сказал Рубио.
Он добавил, что Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер, и администрация сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить американскому президенту должную гибкость. Госсекретарь подчеркнул, как только это произойдет, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, будет закрыто.
"Если он это сделает, вы фактически признаете, что в ближайшее время этот вопрос не станет предметом переговоров", – сказал Рубио.
"Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и посадить их за стол переговоров, мы этим воспользуемся", – продолжил глава американской дипломатии.
Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио заявил, что Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя – с чем Вашингтон не согласен.
"Наше ощущение таково, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее добиться этого, чем они думают", – резюмировал он.
- 17 июня 2025 года Bloomberg писало, что обсуждение между лидерами государств G7 на саммите в Канаде не подтолкнуло Трампа усилить санкции против России.
- В тот же день Трамп заявил, что США не вводят санкции против России, поскольку якобы ожидают заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.