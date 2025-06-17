Bloomberg: Лидерам G7 не удалось убедить Трампа усилить позицию по отношению к России

Европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе дальнейшего давления на Россию, пишет медиа

Саммит G7 (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Обсуждение между лидерами государств G7 в понедельник, 16 июня, не подтолкнуло президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня в войне в Украине, но он сопротивлялся новым санкциям против России, несмотря на неоднократные угрозы введения их.

На саммите в Канаде американский президент еще больше разочаровал союзников, заявив, что санкции стоят США много денег, и повторил многие из этих возражений за ужином, рассказали собеседники.

Однако ожидается, что в заявлении, опубликованном премьер-министром Канады Марком Карни, будет сказано, что G7 поддерживает мирные усилия под руководством США, что Украина продемонстрировала свою готовность к прекращению огня, в отличие от России, и что союзникам Киева необходимо продолжать оказывать давление на Москву с помощью санкций. Спикер Карни не прокомментировал содержание заявления.

Европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе дальнейшего давления на Россию, и пытаются выиграть время, отмечает Bloomberg.

Они продолжают взаимодействовать с президентом США и не противостоять ему, но параллельно стремятся укрепить связи в сфере безопасности с единомышленниками-союзниками и решают, как помочь Украине, поскольку Вашингтон все меньше желает оказывать помощь Киеву.