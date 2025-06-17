"Должен вернуться преждевременно". Трамп досрочно покидает саммит G7

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.

По ее словам, Трамп "прекрасно провел свой день на саммите G7". В частности, он подписал большое торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером.

"Было достигнуто многое, но из-за событий на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером (16 июня по местному времени. – Ред.) после ужина с главами государств", – написала она.

Впоследствии CNN отметило, что Трамп подтвердил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Я поужинаю с этими замечательными лидерами ("Большой семерки". – Ред.), а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно", – сказал он.

Перед этим президент США в своей соцсети призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться из города.

"Иран должен был подписать "соглашение", которое я им посоветовал подписать. Какой позор и какая бесполезная трата человеческих жизней. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", – написал он.

Белый дом также распространил сообщение Трампа, выделив цитату о необходимости эвакуации из Тегерана.