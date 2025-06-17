"Должен вернуться преждевременно". Трамп досрочно покидает саммит G7
Президент США Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в сети Х.
По ее словам, Трамп "прекрасно провел свой день на саммите G7". В частности, он подписал большое торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером.
"Было достигнуто многое, но из-за событий на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером (16 июня по местному времени. – Ред.) после ужина с главами государств", – написала она.
Впоследствии CNN отметило, что Трамп подтвердил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Я поужинаю с этими замечательными лидерами ("Большой семерки". – Ред.), а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно", – сказал он.
Перед этим президент США в своей соцсети призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться из города.
"Иран должен был подписать "соглашение", которое я им посоветовал подписать. Какой позор и какая бесполезная трата человеческих жизней. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", – написал он.
Белый дом также распространил сообщение Трампа, выделив цитату о необходимости эвакуации из Тегерана.
- The Telegraph 13 июня сообщал со ссылкой на неназванных собеседников, что взаимодействие между Трампом и Зеленским на саммите НАТО может быть ограничено из-за риска публичной ссоры.
- 16 июня Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме сообщало, что у Трампа запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.
- В тот же день Зеленский заявлял, что хочет обсудить с Трампом возможность купить новый пакет военной помощи у Штатов.