Axios: Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите G7 в Канаде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Владимиром Зеленским во время саммита G7 в Канаде. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Помимо Зеленского, у Трампа, по словам анонимного собеседника, запланированы встречи с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

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В то же время The Telegraph 13 июня сообщал со ссылкой на неназванных собеседников, что взаимодействие между Трампом и Зеленским на саммите НАТО может быть ограничено из-за риска публичной ссоры. В целом протокол якобы планируется так, чтобы не допустить конфликтов президента США с другими иностранными лидерами. 

Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась во время похорон Папы Франциска 26 апреля.

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