Axios: Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите G7 в Канаде
Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Владимиром Зеленским во время саммита G7 в Канаде. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Помимо Зеленского, у Трампа, по словам анонимного собеседника, запланированы встречи с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
В то же время The Telegraph 13 июня сообщал со ссылкой на неназванных собеседников, что взаимодействие между Трампом и Зеленским на саммите НАТО может быть ограничено из-за риска публичной ссоры. В целом протокол якобы планируется так, чтобы не допустить конфликтов президента США с другими иностранными лидерами.
Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась во время похорон Папы Франциска 26 апреля.
- 4 июня Зеленский предложил России "прекращение огня" до потенциальной встречи с Путиным.
- 14 июня президент отреагировал на поздравление Рубио с Днем России и назвал это "неприятным фактом".