Axios: Трамп та Зеленський можуть зустрітися на саміті G7 у Канаді

У президента США заплановано ще низку зустрічей з іноземними політиками

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент США Дональд Трамп може зустрітися із президентом Володимиром Зеленським під час саміту G7 у Канаді. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому.

Крім Зеленського, у Трампа, за словами анонімного співрозмовника, заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Водночас The Telegraph 13 червня повідомляв із посиланням на неназваних співрозмовників, що взаємодія між Трампом і Зеленським на саміті НАТО може бути обмежена через ризик публічної сварки. Загалом протокол нібито планується так, щоби не допустити конфліктів президента США з іншими іноземними лідерами.

Остання особиста зустріч Зеленського та Трампа відбулася під час похорону Папи Франциска 26 квітня.