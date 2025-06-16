Axios: Трамп та Зеленський можуть зустрітися на саміті G7 у Канаді
Президент США Дональд Трамп може зустрітися із президентом Володимиром Зеленським під час саміту G7 у Канаді. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому.
Крім Зеленського, у Трампа, за словами анонімного співрозмовника, заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.
Водночас The Telegraph 13 червня повідомляв із посиланням на неназваних співрозмовників, що взаємодія між Трампом і Зеленським на саміті НАТО може бути обмежена через ризик публічної сварки. Загалом протокол нібито планується так, щоби не допустити конфліктів президента США з іншими іноземними лідерами.
Остання особиста зустріч Зеленського та Трампа відбулася під час похорону Папи Франциска 26 квітня.
- 4 червня Зеленський запропонував Росії "припинення вогню" до потенційної зустрічі з Путіним.
- 14 червня президент відреагував на привітання Рубіо з Днем Росії та назвав це "неприємним фактом".