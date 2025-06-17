"Мушу повернутися передчасно". Трамп достроково покидає саміт G7
Президент США Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт у мережі Х.
За її словами, Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.
"Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом. – Ред.) після вечері з главами держав", – написала вона.
Згодом CNN зазначило, що Трамп підтвердив, що йому потрібно якомога швидше повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.
"Я повечеряю з цими чудовими лідерами ("Великої сімки". – Ред.), а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно", – сказав він.
Перед цим президент США у своїй соцмережі закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися з міста.
"Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм порадив підписати. Яка ганьба і яка марна трата людських життів. Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана", – написав він.
Білий дім також поширив допис Трампа, виділивши цитату про необхідність евакуації з Тегерана.
- The Telegraph 13 червня повідомляв із посиланням на неназваних співрозмовників, що взаємодія між Трампом і Зеленським на саміті НАТО може бути обмежена через ризик публічної сварки.
- 16 червня Axios із посиланням на співрозмовника в Білому домі повідомляло, що у Трампа запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.
- Того самого дня Зеленський заявляв, що хоче обговорити з Трампом можливість купити новий пакет військової допомоги у Штатів.