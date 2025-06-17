"Мушу повернутися передчасно". Трамп достроково покидає саміт G7

Трамп повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт у мережі Х.

За її словами, Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом. – Ред.) після вечері з главами держав", – написала вона.

Згодом CNN зазначило, що Трамп підтвердив, що йому потрібно якомога швидше повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.

"Я повечеряю з цими чудовими лідерами ("Великої сімки". – Ред.), а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно", – сказав він.

Перед цим президент США у своїй соцмережі закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися з міста.

"Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм порадив підписати. Яка ганьба і яка марна трата людських життів. Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана", – написав він.

Білий дім також поширив допис Трампа, виділивши цитату про необхідність евакуації з Тегерана.