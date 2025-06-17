Bloomberg: Лідерам G7 не вдалося переконати Трампа посилити позицію щодо Росії
Обговорення між лідерами держав G7 у понеділок, 16 червня, не підштовхнуло президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню у війні в Україні, але він чинив опір новим санкціям проти Росії, попри неодноразові погрози запровадити їх.
На саміті в Канаді американський президент ще більше розчарував союзників, заявивши, що санкції коштують США багато грошей, і повторив багато цих заперечень за вечерею, розповіли співрозмовники.
Однак очікується, що у заяві, яку опублікує прем'єр-міністр Канади Марк Карні, буде сказано, що G7 підтримує мирні зусилля під керівництвом США, що Україна продемонструвала свою готовність до припинення вогню, на відміну від Росії, і що союзникам Києва необхідно продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій. Речник Карні не прокоментував зміст заяви.
Європейські країни дедалі більше сумніваються, чи можна довіряти Трампу в питанні подальшого тиску на Росію, і намагаються виграти час, зазначає Bloomberg.
Вони продовжують взаємодіяти з президентом США і не протистояти йому, але паралельно прагнуть зміцнити зв'язки у сфері безпеки з однодумцями-союзниками та вирішують, як допомогти Україні, оскільки Вашингтон дедалі менше бажає надавати допомогу Києву.
- Видання Axios писало, що Трамп може зустрітися із Зеленським під час саміту G7 у Канаді.
- Однак американський президент достроково покинув саміт G7 і повертається до Вашингтона.