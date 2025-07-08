Трамп: Путін казав багато фігні, але його поведінка виявилась беззмістовною

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін говорить багато "фігні" щодо закінчення російсько-української війни, але його поведінка виявилась беззмістовною. Про це керівник Штатів розповів журналістам на засіданні уряду.

"Але це війна, яка ніколи не повинна була статися, і багато людей гине, і вона повинна закінчитися. І я не знаю, ми чуємо купу фігні від Путіна, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже милий, але це виявляється беззмістовним", – розповів Трамп.

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Він зазначив, що "дуже серйозно" розглядає майбутній законопроєкт про нові санкції. Документ дасть можливість керівнику Штатів на свій розсуд запроваджувати 500% мита для країн-покупців російських ресурсів.