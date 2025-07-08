Трамп: Путін казав багато фігні, але його поведінка виявилась беззмістовною
Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін говорить багато "фігні" щодо закінчення російсько-української війни, але його поведінка виявилась беззмістовною. Про це керівник Штатів розповів журналістам на засіданні уряду.
"Але це війна, яка ніколи не повинна була статися, і багато людей гине, і вона повинна закінчитися. І я не знаю, ми чуємо купу фігні від Путіна, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже милий, але це виявляється беззмістовним", – розповів Трамп.
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Він зазначив, що "дуже серйозно" розглядає майбутній законопроєкт про нові санкції. Документ дасть можливість керівнику Штатів на свій розсуд запроваджувати 500% мита для країн-покупців російських ресурсів.
- Попри неодноразові заяви, президент США все ще не запровадив нові обмеження проти Росії, хоча й продовжив санкції часів Обами та Байдена. Видання The New York Times заявляло, що частину обмежень навіть було знято – і через це Москва отримала можливість закуповувати заборонені технології та фінансування.
- Ставлення Трампа до Путіна погіршилось після їхнього дзвінка 3 липня, коли диктатор знову заявив, що не відмовиться від вимог до України.
- Водночас публічні відносини Трампа та Зеленського навпаки покращились: після їх дзвінка 4 липня останній підтверджував, що Україна працює з партнерами, зокрема зі США, над переданням додаткових систем Patriot та ракет до них. Про відповідні обіцянки Трампа повідомляють і співбесідники Axios. Утім, конкретних рішень поки що немає.