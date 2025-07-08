Трамп схвалив надання Україні зброї: Путін поводиться погано

Дональд Трамп (Фото: EPA /Chris Kleronis)

Вашингтон поставить Україні озброєння для протистояння Росії. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на засіданні кабінету міністрів.

"Путін поводиться з людьми погано. Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", – сказав він.

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Трамп укотре зазначив, що незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним, який убиває багато солдатів – як своїх, так і українських. За його словами, щотижневі втрати у війні нібито сягають 7000 осіб.

Також президент США зазначив, що ця війна могла б тривати "три-чотири дні", але США надали Україні "найкращу зброю, яку створювали".

На запитання журналістів щодо можливих подальших дій щодо РФ Трамп відмовився вдаватися у подробиці.

"Ні, я вам не скажу. ‎Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?" – сказав він.

Також під час засідання кабміну глава Білого дома заявив, що "Путін казав багато фігні", але його поведінка виявилася беззмістовною. Наразі Трамп "дуже серйозно" розглядає майбутній законопроєкт про санкції щодо РФ.