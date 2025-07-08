WSJ: Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине "столько, сколько смогут"
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил, что Америка предоставит Украине столько военной помощи, сколько сможет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников, Трамп заявил Зеленскому, что поручил Пентагону проверить запасы боеприпасов после того, как США нанесли удар по иранским ядерным объектам в прошлом месяце.
Однако он не отдавал Министерству обороны распоряжения заморозить поставки вооружения Украине, отметили собеседники издания.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента Украины. На момент публикации новости ответ еще не был получен.
Звонок состоялся после того, как Трамп признал, что он "разочарован" и "не добился никакого прогресса" в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией во время телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля заявил о намерении увеличить военную помощь Украине.
После заявления Трампа Пентагон официально подтвердил дополнительные поставки вооружения Украине.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы США слишком малы.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Министерство обороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставки американского оружия.
- 8 июля Politico сообщило, что США и Украина проведут переговоры о возобновление поставок военной помощи в течение следующей недели.