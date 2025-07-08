WSJ: Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні "скільки зможуть"

Трамп у розмові із Зеленським запевнив у продовженні підтримки України з боку США

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників.

За словами співрозмовників, Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як Штати атакували іранські ядерні об'єкти минулого місяця.

Читайте також Призупинення постачань зброї зі США може мати критичний вплив на хід війни

Проте він не наказував Міністерству оборони заморожувати постачання озброєння Україні, зазначили співрозмовники виданню.

LIGA.net звернулась за коментарем до Офісу президента України. На момент публікації новини відповідь ще не була отримана.

Дзвінок відбувся після того, як Трамп визнав, що він "розчарований" і "не досяг жодного прогресу" в питанні мирної угоди між Україною та Росією під час телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі 7 липня заявив про намір збільшити військову допомогу Україні.

Після заяви Трампа Пентагон офіційно підтвердив додаткові постачання озброєння Україні.