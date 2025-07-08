WSJ: Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні "скільки зможуть"
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників.
За словами співрозмовників, Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як Штати атакували іранські ядерні об'єкти минулого місяця.
Проте він не наказував Міністерству оборони заморожувати постачання озброєння Україні, зазначили співрозмовники виданню.
LIGA.net звернулась за коментарем до Офісу президента України. На момент публікації новини відповідь ще не була отримана.
Дзвінок відбувся після того, як Трамп визнав, що він "розчарований" і "не досяг жодного прогресу" в питанні мирної угоди між Україною та Росією під час телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі 7 липня заявив про намір збільшити військову допомогу Україні.
Після заяви Трампа Пентагон офіційно підтвердив додаткові постачання озброєння Україні.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США занадто невеликі.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.
- Міноборони повідомило, що перевіряє інформацію про призупинення постачань американської зброї.
- 8 липня Politico повідомило, що США й Україна проведуть переговори про відновлення постачань військової допомоги протягом наступного тижня.