CNN: Пентагон не предупредил Белый дом о приостановке поставок Украине – узнали из прессы

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о приостановке военной помощи Украине – администрация узнала об этом из прессы. Об этом сообщили CNN пять собеседников, знакомых с ситуацией.

Действия министра обороны вызвало "бурную дискуссию" в администрации, стремящейся понять, почему была введена приостановка, и объяснить ее Конгрессу и украинскому правительству.

Этот эпизод подчеркивает "хаотичный процесс принятия политических решений" в администрации президента США Дональда Трампа. Это уже второй случай остановки военной помощи с начала 2025 года, который застал чиновников национальной безопасности врасплох, сообщили собеседники.

Высокопоставленный представитель администрации и еще два собеседника рассказали, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также не были проинформированы и узнали об остановке из сообщений прессы.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил CNN, что министр Хегсет предоставил президенту рамочную программу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов. Эта работа координировалась на уровне всего правительства.

Двое собеседников объяснили, что глава Пентагона не информирует Белый дом, так как у него нет начальника штаба или доверенных советников в окружении, которые могли бы побудить его лучше координировать важные политические решения с межведомственными партнерами.