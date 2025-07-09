CNN: Пентагон не предупредил Белый дом о приостановке поставок Украине – узнали из прессы
Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о приостановке военной помощи Украине – администрация узнала об этом из прессы. Об этом сообщили CNN пять собеседников, знакомых с ситуацией.
Действия министра обороны вызвало "бурную дискуссию" в администрации, стремящейся понять, почему была введена приостановка, и объяснить ее Конгрессу и украинскому правительству.
Этот эпизод подчеркивает "хаотичный процесс принятия политических решений" в администрации президента США Дональда Трампа. Это уже второй случай остановки военной помощи с начала 2025 года, который застал чиновников национальной безопасности врасплох, сообщили собеседники.
Высокопоставленный представитель администрации и еще два собеседника рассказали, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также не были проинформированы и узнали об остановке из сообщений прессы.
Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил CNN, что министр Хегсет предоставил президенту рамочную программу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов. Эта работа координировалась на уровне всего правительства.
Двое собеседников объяснили, что глава Пентагона не информирует Белый дом, так как у него нет начальника штаба или доверенных советников в окружении, которые могли бы побудить его лучше координировать важные политические решения с межведомственными партнерами.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком невелики.
- Однако уже 8 июля WSJ писала, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским заверил, что Америка предоставит Украине столько военной помощи, сколько сможет.
- В тот же день президент США заявил, что одобрил поставку некоторого вооружения Украине, и отметил, что диктатор Путин "ведет себя плохо". В Пентагоне подтвердили, что отправят Украине дополнительное оборонительное оружие.
- В Госдепартаменте подчеркнули, что США остаются самым большим сторонником Украины и военная помощь продолжится.