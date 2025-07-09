Госдеп: США остаются самым большим сторонником Украины, помощь продолжится
США остаются самыми большим сторонником Украины и заботятся, чтобы у страны было все необходимое для противостояния России. Об этом на брифинге 8 июля заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Она отметила, что уже говорила о том, что приостановка военной помощи Украине – это не новая политика США, а всего лишь процедура стандартного пересмотра всего оружия и всей помощи. Брюс напомнила, что президент США Дональд Трамп активно говорил о продолжающейся "тотальной бойне" и о том, что ее необходимо прекратить.
"И вот, помимо телефонной тревоги, у нас, конечно, есть возобновление поставок оружия в Украину. Президент открыто об этом говорил, не раскрывая подробностей. Президент, очевидно, очень увлечен и полон решимости в отношении способности Украины защитить себя", – заявила спикер Госдепартамента.
Она отметила, что Трамп охарактеризовал телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским как "хороший и стратегический". Он подчеркнул, что США помогали и продолжат помогать, так как ситуация "довольно сложная".
"Итак, еще раз: мы им помогали и будем продолжать помогать. Ситуация довольно сложная. И это наша позиция. Она всегда была такой, и я рада, что после прошлой недели появилась некоторая ясность", – резюмировала Брюс.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком невелики.
- Однако уже 8 июля WSJ писала, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским заверил, что Америка предоставит Украине столько военной помощи, сколько сможет.
- В тот же день президент США заявил, что одобрил поставку некоторого вооружения Украине, и отметил, что диктатор Путин "ведет себя плохо". В Пентагоне подтвердили, что отправят Украине дополнительное оборонительное оружие.