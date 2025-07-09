Госдеп: США остаются самым большим сторонником Украины, помощь продолжится

Тэмми Брюс (Фото:US State Department)

США остаются самыми большим сторонником Украины и заботятся, чтобы у страны было все необходимое для противостояния России. Об этом на брифинге 8 июля заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она отметила, что уже говорила о том, что приостановка военной помощи Украине – это не новая политика США, а всего лишь процедура стандартного пересмотра всего оружия и всей помощи. Брюс напомнила, что президент США Дональд Трамп активно говорил о продолжающейся "тотальной бойне" и о том, что ее необходимо прекратить.

"И вот, помимо телефонной тревоги, у нас, конечно, есть возобновление поставок оружия в Украину. Президент открыто об этом говорил, не раскрывая подробностей. Президент, очевидно, очень увлечен и полон решимости в отношении способности Украины защитить себя", – заявила спикер Госдепартамента.

Она отметила, что Трамп охарактеризовал телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским как "хороший и стратегический". Он подчеркнул, что США помогали и продолжат помогать, так как ситуация "довольно сложная".

"Итак, еще раз: мы им помогали и будем продолжать помогать. Ситуация довольно сложная. И это наша позиция. Она всегда была такой, и я рада, что после прошлой недели появилась некоторая ясность", – резюмировала Брюс.