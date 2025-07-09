Держдеп: США залишаються найбільшим прихильником України, допомога триватиме

Теммі Брюс (Фото:US State Department)

США залишаються найбільшим союзником України та дбають про те, щоб країна мала все необхідне для протистояння Росії. Про це на брифінгу 8 липня заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона зазначила, що вже говорила про те, що призупинення військової допомоги Україні – це не нова політика США, а лише стандартна процедура перегляду всього озброєння та всієї допомоги. Брюс нагадала, що президент США Дональд Трамп активно говорив про тривалу "тотальну різанину" і про те, що її необхідно припинити.

"І ось, крім телефонної тривоги, у нас, звичайно, є відновлення постачань зброї до України. Президент відкрито говорив про це, не розкриваючи подробиць. Президент, очевидно, дуже зацікавлений і сповнений рішучості щодо здатності України захистити себе", – заявила речниця Державного департаменту.

Вона зазначила, що Трамп характеризував телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським як "хорошу і стратегічну". Він наголосив, що США допомагали та надалі допомагатимуть, оскільки ситуація "досить складна".

"Отже, ще раз: ми їм допомагали й допомагатимемо. Ситуація досить складна. І це наша позиція. Вона завжди була такою, і я рада, що після минулого тижня з'явилось певне прояснення", – підсумувала Брюс.