CNN: Пентагон не попередив Білий дім про зупинення постачання Україні – дізналися з преси
Міністр оборони США Піт Гегсет не поінформував Білий дім про зупинення військової допомоги Україні – адміністрація дізналася про це із преси. Про це повідомили CNN п'ять співрозмовників, знайомих із ситуацією.
Дії міністра оборони викликали "бурхливу дискусію" в адміністрації, яка прагне зрозуміти, чому було введено призупинення, і пояснити її Конгресу та українському уряду.
Цей епізод підкреслює "хаотичний процес ухвалення політичних рішень" в адміністрації президента США Дональда Трампа. Це вже другий випадок зупинення військової допомоги з початку 2025 року, який застав чиновників національної безпеки зненацька, повідомили співрозмовники.
Високопоставлений представник адміністрації та ще двоє співрозмовників розповіли, що спецпредставник США з питань України Кіт Келлог й держсекретар Марко Рубіо також не були поінформовані та дізналися про зупинку з повідомлень преси.
Прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявив CNN, що міністр Гегсет надав президентові рамкову програму для оцінки постачання військової допомоги та наявних запасів. Ця робота координувалася на рівні всього уряду.
Двоє співрозмовників пояснили, що глава Пентагону не інформує Білий дім, оскільки він не має начальника штабу або довірених радників в оточенні, які могли б спонукати його краще координувати важливі політичні рішення з міжвідомчими партнерами.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон припинив постачання в Україну деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США надто невеликі.
- Проте вже 8 липня WSJ писала, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе.
- Того самого дня президент США заявив, що схвалив постачання деякого озброєння Україні, і зазначив, що диктатор Путін "поводиться погано". У Пентагоні підтвердили, що відправлять Україні додаткову оборонну зброю.
- У Держдепартаменті наголосили, що США залишаються найбільшим прихильником України та військова допомога триватиме.