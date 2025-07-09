CNN: Пентагон не попередив Білий дім про зупинення постачання Україні – дізналися з преси

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Міністр оборони США Піт Гегсет не поінформував Білий дім про зупинення військової допомоги Україні – адміністрація дізналася про це із преси. Про це повідомили CNN п'ять співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Дії міністра оборони викликали "бурхливу дискусію" в адміністрації, яка прагне зрозуміти, чому було введено призупинення, і пояснити її Конгресу та українському уряду.

Цей епізод підкреслює "хаотичний процес ухвалення політичних рішень" в адміністрації президента США Дональда Трампа. Це вже другий випадок зупинення військової допомоги з початку 2025 року, який застав чиновників національної безпеки зненацька, повідомили співрозмовники.

Високопоставлений представник адміністрації та ще двоє співрозмовників розповіли, що спецпредставник США з питань України Кіт Келлог й держсекретар Марко Рубіо також не були поінформовані та дізналися про зупинку з повідомлень преси.

Прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявив CNN, що міністр Гегсет надав президентові рамкову програму для оцінки постачання військової допомоги та наявних запасів. Ця робота координувалася на рівні всього уряду.

Двоє співрозмовників пояснили, що глава Пентагону не інформує Білий дім, оскільки він не має начальника штабу або довірених радників в оточенні, які могли б спонукати його краще координувати важливі політичні рішення з міжвідомчими партнерами.