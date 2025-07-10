Украина и США работают, чтобы оружие поступало вовремя – Зеленский
После возобновления поставок военной помощи Украина и Соединенные Штаты работают над тем, чтобы американская поддержка поступала вовремя. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами после Конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Важно, что у нас после очень конструктивных и очень позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи", – заявил глава государства.
По словам Зеленского, теперь команды обеих стран работают над тем, чтобы "в Украину все поступало вовремя".
Насчет того, в каком состоянии сейчас военная помощь от Штатов, Зеленский заявил: "Конкретно происходит следующее: есть у нас даты и есть понимание, что [какое вооружение] в конкретные эти даты зайдет в Украину".
- 8 июля, после временного приостановления помощи, Пентагон объявил, что Штаты отправят Украине дополнительное оружие в рамках военной помощи, что впоследствии подтвердил и Трамп.
- 9 июля президент США заявил, что не выяснял, кто именно принял решение о приостановлении поставок оружия Украине.