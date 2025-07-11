Reuters: Трамп впервые может использовать полномочия президента для военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп впервые с моме6нта избрания в 2025 году может направить оружие в Киев в рамках президентских полномочий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в данном вопросе.
По словам собеседников, команда Трампа определит вооружение из американских запасов, которое будет отправлено в Украину в рамках президентского разрешения на сокращение численности войск. Один из осведомленных людей сообщил, что стоимость пакета вооружений может составлять около $300 млн.
Среди прочего, поставлены могут быть оборонительные ракеты для Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Однако окончательное решение еще не принято.
До этого момента администрация Трампа отправляла вооружение в Украину в рамках одобренных пакетов помощи от предыдущего президента США Джо Байденом.
Пентагон и Белый дом пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.
- 8 июля, после временного приостановления помощи, Пентагон объявил, что США отправят Украине дополнительное оружие в рамках военной помощи, что впоследствии подтвердил и Трамп.
- 10 июля президент Зеленский заявил, что Украина и США работают над тем, чтобы оружие поступало вовремя. Он также сообщил, что Киев намерен купить вооружение у союзников, в том числе системы Patriot – их готовы оплатить две страны.
- Associated Press сообщило, что в Украину уже едет вооружение по указанию Трампа – высокоточные ракеты GMLRS и 155-мм снаряды. Но неизвестно, когда именно начались перевозки оружия.