Reuters: Трамп впервые может использовать полномочия президента для военной помощи Украине

Стоимость пакета вооружений, наполнение которого еще не согласовано, может составлять около $300 млн

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп впервые с моме6нта избрания в 2025 году может направить оружие в Киев в рамках президентских полномочий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в данном вопросе.

По словам собеседников, команда Трампа определит вооружение из американских запасов, которое будет отправлено в Украину в рамках президентского разрешения на сокращение численности войск. Один из осведомленных людей сообщил, что стоимость пакета вооружений может составлять около $300 млн.

Среди прочего, поставлены могут быть оборонительные ракеты для Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Однако окончательное решение еще не принято.

До этого момента администрация Трампа отправляла вооружение в Украину в рамках одобренных пакетов помощи от предыдущего президента США Джо Байденом.

Пентагон и Белый дом пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.