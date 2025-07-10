До України вже їдуть високоточні ракети GMLRS та 155-мм снаряди за вказівкою Трампа – AP
Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини зброї до України через тиждень після того, як Пентагон наказав призупинити допомогу. Відомо принаймні про два види озброєння, що вже в дорозі. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох неназваних чиновників.
За даними співбесідників агенції, до України прямують 155-мм боєприпаси та високоточні керовані ракети GMLRS.
Як зазначило AP, точно невідомо, коли саме почалося перевезення зброї.
155-мм артилерійські снаряди стали одними з найбільш використовуваних боєприпасів російсько-української війни. Вони використовуються в гаубичних системах.
Вогонь з гаубиць може уражати цілі на відстані до 24-32 кілометрів, залежно від типу снаряда та системи стрільби, що робить їх високо цінними для наземних військ для знищення ворожих цілей із захищеної відстані.
США надали Україні понад 3 млн 155-мм набоїв з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Агенція наголошує, що незрозуміло, чи триватиме пауза у постачанні ракет Patriot, постачання яких також було призупинено.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто невеликими.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.
- 5 липня Reuters заявило, що після дзвінка президентів України та США Зеленського і Трампа є оптимізм у відновленні постачань ракет для систем Patriot.