До України вже їдуть високоточні ракети GMLRS та 155-мм снаряди за вказівкою Трампа – AP

У переліку не вся номенклатура зброї, постачання якої було призупинено

Снаряди 155-мм (Ілюстративне фото: PGZ)

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини зброї до України через тиждень після того, як Пентагон наказав призупинити допомогу. Відомо принаймні про два види озброєння, що вже в дорозі. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох неназваних чиновників.

За даними співбесідників агенції, до України прямують 155-мм боєприпаси та високоточні керовані ракети GMLRS.

Як зазначило AP, точно невідомо, коли саме почалося перевезення зброї.

155-мм артилерійські снаряди стали одними з найбільш використовуваних боєприпасів російсько-української війни. Вони використовуються в гаубичних системах.

Вогонь з гаубиць може уражати цілі на відстані до 24-32 кілометрів, залежно від типу снаряда та системи стрільби, що робить їх високо цінними для наземних військ для знищення ворожих цілей із захищеної відстані.

США надали Україні понад 3 млн 155-мм набоїв з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Агенція наголошує, що незрозуміло, чи триватиме пауза у постачанні ракет Patriot, постачання яких також було призупинено.