Україна планує купити зброю у союзників: Зеленський назвав країни, які можуть оплатити

За словами президента, пакети озброєння були обговорені з союзниками та їм наданий необхідний перелік

Володимир Зеленський (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Україна планує купити у партнерів в Європі та у США нові пакети озброєння – списки вже передані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції після Конференції з відновлення України у Римі.

"Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям – сподіваємося на підтримку", – сказав він.

Йдеться про різні види систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, та ракети для них. Також планується закупити артилерію, системи захисту та інші види озброєння, необхідні для Збройних Сил України.

Щодо систем Patriot Зеленський зазначив, що у нього позитивний діалог з президентом США Дональдом Трампом. Запит України – 10 систем та відповідний обсяг ракет до них.

"Німеччина готова оплатити, в мене є домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити, у мене є двосторонні домовленості з прем'єром, одну систему", – сказав президент.

Він зазначив, що можуть доєднатися й інші європейські країни, але після розуміння чітких дат від виробника та США. Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot.

"Це моє завдання – знайти ці гроші. Але, як я вже казав, ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти", – підкреслив Зеленський.