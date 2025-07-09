Трамп заявив, що розгляне надання Patriot Україні, але назвав це "дуже дорогим"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна звернулася з проханням щодо постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, він розгляне це питання, однак сказав, що це "дуже дорого".

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"Вони хотіли б цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система", – сказав Трамп.

Він також додав, що шкода, що США мусять витрачати стільки грошей на війну, якої б ніколи не було, якби він був президентом.

"Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Тому ми розглядаємо це", – сказав президент.

Трамп також прокоментував масовану атаку по Україні 9 липня, коли Росія запустила понад 700 дронів та 13 ракет.

"Я намагаюся дати людям зрозуміти, що я не в захваті від того, що відбувається. Це війна, якої не повинно було бути... Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін", – сказав Трамп.