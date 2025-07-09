Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о Patriot для Украины, но назвал это "очень дорогим"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обратилась с просьбой о поставке американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сказал во время общения с журналистами.
По его словам, он рассмотрит этот вопрос, однако заявил, что это "очень дорого".
"Они бы этого хотели. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину. Но они бы хотели. Я знаю, что они сделали запрос. Мы должны его рассмотреть. Очень дорогая. Очень дорогая система", – сказал Трамп.
Он также добавил, что жаль, что США должны тратить столько денег на войну, которой бы никогда не было, если бы он был президентом.
"Знаете, когда вы говорите о такой системе, как эта, очень сложной, с огромным количеством денег, и они делают это, потому что хотят предотвратить смерть. Они получают сильный удар. Очень сильный. Поэтому мы это рассматриваем", – сказал президент.
Трамп также прокомментировал массированный удар по Украине 9 июля, когда Россия запустила более 700 дронов и 13 ракет.
"Я пытаюсь донести до людей, что я не в восторге от того, что происходит. Это война, которой не должно было быть... Это нужно остановить. Еженедельно гибнет до 7000 человек с обеих сторон", – сказал Трамп.
- 7 июля Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху в Белом доме заявил о намерении увеличить военную помощь Украине.
- После заявления Трампа Пентагон официально подтвердил дополнительные поставки вооружения Украине.
- 8 июля Axios сообщило, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.
- 9 июля WSJ сообщила, что Трамп рассматривает возможность доставки в Украину дополнительной системы Patriot.