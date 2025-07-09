Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о Patriot для Украины, но назвал это "очень дорогим"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обратилась с просьбой о поставке американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

По его словам, он рассмотрит этот вопрос, однако заявил, что это "очень дорого".

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"Они бы этого хотели. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину. Но они бы хотели. Я знаю, что они сделали запрос. Мы должны его рассмотреть. Очень дорогая. Очень дорогая система", – сказал Трамп.

Он также добавил, что жаль, что США должны тратить столько денег на войну, которой бы никогда не было, если бы он был президентом.

"Знаете, когда вы говорите о такой системе, как эта, очень сложной, с огромным количеством денег, и они делают это, потому что хотят предотвратить смерть. Они получают сильный удар. Очень сильный. Поэтому мы это рассматриваем", – сказал президент.

Трамп также прокомментировал массированный удар по Украине 9 июля, когда Россия запустила более 700 дронов и 13 ракет.

"Я пытаюсь донести до людей, что я не в восторге от того, что происходит. Это война, которой не должно было быть... Это нужно остановить. Еженедельно гибнет до 7000 человек с обеих сторон", – сказал Трамп.