WSJ: Белый дом взвешивает предоставление Украине еще одной системы Patriot

Patriot от Германии (Фото: Jens Buettner/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину дополнительной системы Patriot после того, как недавно пообещал укрепить Киев от российских атак. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Поставка еще одного ЗРК Patriot станет важным шагом для Белого дома, поскольку это первый случай, когда Трамп одобрил предоставление Киеву большой системы вооружения свыше количества, утвержденного администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

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Белый дом запросил у Пентагона варианты поставки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot, сообщил один из собеседников. По его словам, власти также изучают возможность поставки Киеву большего количества ЗРК Patriot другими странами.

Обсуждение предоставления дополнительного оборонного оружия – это еще один поворот в серии противоречивых шагов администрации по военной помощи Киеву в последние недели, говорится в материале.

Каждая система Patriot состоит из двух, а иногда и трех пусковых установок, радара, пункта управления и ракет-перехватчиков.

По словам одного из собеседников, армия США может предоставить одну такую систему для Украины, если будет получен заказ. Однако есть вопросы, сколько ракет-перехватчиков США и партнеры готовы предоставить. Войны в Украине и Ближнем Востоке привели к дефициту поставок, что заставило США напряженно пополнять свои арсеналы.