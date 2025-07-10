Мерц: Німеччина готова придбати Patriot у США для України
Німеччина готова придбати у США системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Римі, де проходить Міжнародна конференція з питань відновлення України, передає Reuters.
Мерц нагадав, що минулого тижня зателефонував президенту США Дональду Трампу з пропозицією придбати батареї Patriot у США й передати їх Україні.
"Американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато. Ще остаточно не визначено, чи буде здійснено постачання", – сказав канцлер.
- 8 липня Axios повідомляло, що Трамп пообіцяв негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot.
- 9 липня WSJ повідомляло, що Трамп розглядає можливість відправлення до України додаткової системи Patriot.
- Того ж дня Трамп підтвердив, що Україна звернулася до США з проханням щодо постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, він розгляне це питання, однак сказав, що це "дуже дорого".