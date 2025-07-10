Мерц: Німеччина готова придбати Patriot у США для України

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Німеччина готова придбати у США системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Римі, де проходить Міжнародна конференція з питань відновлення України, передає Reuters.

Мерц нагадав, що минулого тижня зателефонував президенту США Дональду Трампу з пропозицією придбати батареї Patriot у США й передати їх Україні.

"Американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато. Ще остаточно не визначено, чи буде здійснено постачання", – сказав канцлер.