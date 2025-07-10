Рубіо: США планують переконати союзників по НАТО передати Україні системи Patriot
США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив держсекретар Штатів Марко Рубіо на пресконференції.
За словами Рубіо, системи Patriot є у кількох країн Європи, але "ділитися ніхто не хоче".
"Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Patriot Україні, тому що є низка країн, які їх мають, але ніхто не хоче з ними розлучатися", – додав держсекретар.
Держсекретар також уточнив, що в Європі батареї Patriot є як мінімум в Іспанії та Німеччини. При цьому є країни, які замовили такі системи й ось-ось отримають їх.
"Було б чудово, якби одна з них добровільно відклала цю партію та відправила її до України. Тому ми шукаємо креативні способи забезпечити їх цією оборонною зброєю, яка їм знадобиться", – додав Рубіо.
- 8 липня Axios повідомляло, що Трамп пообіцяв негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot.
- 9 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна звернулася до США з проханням щодо постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, він розгляне це питання, однак сказав, що це "дуже дорого".
- 10 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова придбати у США Patriot та надати їх Україні.