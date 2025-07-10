Рубио: США планируют убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot
США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.
По словам Рубио, системы Patriot есть у нескольких стран Европы, но "никто не хочет ими делиться".
"Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые им сейчас не нужны. Надеюсь, нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине, потому что есть ряд стран, которые их имеют, но никто не хочет с ними расставаться", – добавил госсекретарь.
Госсекретарь также уточнил, что в Европе батареи Patriot есть как минимум у Испании и Германии. При этом есть страны, которые заказали такие системы и скоро их получат.
"Было бы замечательно, если бы кто-то из них добровольно отложил эту партию и отправил ее в Украину. Поэтому мы ищем креативные способы обеспечить их этим оборонным оружием, которое им понадобится", – добавил Рубио.
- 8 июля Axios сообщило, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.
- 9 июля президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина обратилась к США с просьбой о поставке американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, он рассмотрит этот вопрос, однако сказал, что это "очень дорого".
- 10 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова приобрести у США Patriot и передать их Украине.