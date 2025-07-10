Рубио: США планируют убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot

По словам Рубио, системы Patriot есть в нескольких европейских странах, но они не хотят передавать их Украине

Марко Рубио (Фото: EPA)

США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.

По словам Рубио, системы Patriot есть у нескольких стран Европы, но "никто не хочет ими делиться".

"Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые им сейчас не нужны. Надеюсь, нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине, потому что есть ряд стран, которые их имеют, но никто не хочет с ними расставаться", – добавил госсекретарь.

Госсекретарь также уточнил, что в Европе батареи Patriot есть как минимум у Испании и Германии. При этом есть страны, которые заказали такие системы и скоро их получат.

"Было бы замечательно, если бы кто-то из них добровольно отложил эту партию и отправил ее в Украину. Поэтому мы ищем креативные способы обеспечить их этим оборонным оружием, которое им понадобится", – добавил Рубио.