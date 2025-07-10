Рютте поспілкувався з Трампом: Працюю з членами НАТО, щоб надати допомогу Україні

Марк Рютте (Фото: x.com/SecGenNATO)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом ввечері 10 липня. Зараз триває робота із союзниками щодо надання допомоги Україні, повідомив він у соцмережі.

Він зазначив, що закликав світових лідерів надати Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони на тлі масованих атак Росії по цивільному населенню, що не припиняються.

"Я щойно говорив з президентом Трампом і зараз тісно працюю з членами Альянсу щодо надання Україні необхідної допомоги", – зазначив він.

Генсек підкреслив, що дії Росії викликають жах у союзників.