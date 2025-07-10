NYT: Путін переконаний, що оборона України може впасти в найближчі місяці

Путін ігнорує критику з боку Трампа, бо впевнений у своїх "перемогах" на полі бою, пише NYT

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін відкидає заяви президента США Дональда Трампа про "розчарування" у ньому та планує з новою інтенсивністю просуватися вперед в Україні, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США. Про це пише The New York Times із посиланням на аналітиків і людей, близьких до Кремля.

Російський диктатор переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає і що оборона України може впасти в найближчі місяці, стверджують два співрозмовники NYT, близькі до Кремля.

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З огляду на наступ Росії, що триває, кажуть вони, Путін вважає неможливим припинити бойові дії зараз без значних поступок з боку України.

Як пише NYT, оскільки Росія здобула "перемоги" на полі бою (ймовірно, йдеться про локальні просування на окремих ділянках на тактичному рівні. – Ред.), а Україна боролася з нестачею особового складу, воєнні амбіції пана Путіна лише зросли.

Оскільки Трамп дає зрозуміти своє розчарування Путіним, стало очевидніше, що диктатор РФ готовий ризикнути своїми стосунками з президентом США заради досягнення капітуляції України перед його вимогами, додали у NYT.