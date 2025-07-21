Німеччина та Британія передадуть Україні 220 000 набоїв до Gepard – Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: Filip Singer/EPA)

Україна отримає від союзників тисячі набоїв калібру 35 мм для зенітної гарматної системи Gepard. Про це під час відкриття онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Суспільне.

За його словами, Німеччина та Велика Британія передадуть 220 000 набоїв калібру 35 мм для Gepard у стислі терміни.

"Щоб захистити небо над Україною, ми повинні підтримувати українські збройні сили в їхніх наступальних зусиллях, щоб послабити бойові можливості Росії в зоні дії", – сказав Пісторіус.

Він додав, що саме тому Берлін фінансує комплексну закупівлю далекобійних безпілотників українського виробництва. Ці дрони вже довели свою цінність на полі бою, уточнив міністр.

Глава німецького Міноборони зауважив, що перші системи далекобійних дронів будуть доставлені в Україну протягом наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання.

ДОВІДКА Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця.