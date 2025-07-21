Германия и Великобритания передадут Украине 220 000 патронов к Gepard – Писториус

Борис Писториус (Фото: Filip Singer/EPA)

Украина получит от союзников тысячи патронов калибра 35 мм для зенитной пушечной системы Gepard. Об этом во время открытия онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Суспильне.

По его словам, Германия и Великобритания передадут 220 000 патронов калибра 35 мм для Gepard в сжатые сроки.

"Чтобы защитить небо над Украиной, мы должны поддерживать украинские вооруженные силы в их наступательных усилиях, чтобы ослабить боевые возможности России в зоне действия", — сказал Писториус.

Он добавил, что именно поэтому Берлин финансирует комплексную закупку дальнобойных беспилотников украинского производства. Эти дроны уже доказали свою ценность на поле боя, уточнил министр.

Глава немецкого Минобороны отметил, что первые системы дальнобойных дронов будут доставлены в Украину в течение следующих нескольких дней и будут готовы к немедленному использованию.

СПРАВКА Gepard – немецкая зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места.