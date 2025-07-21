Писториус: Германия предоставит Украине пять Patriot и профинансирует дальнобойные дроны
Германия предоставит Украине пять систем Patriot и профинансирует производство дальнобойных дронов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", передает Укринформ.
"Я договорился с (министром обороны США. – Ред.) Питом Хэгсетом во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление пяти крайне необходимых систем Patriot", – сказал Писториус.
Министр добавил, что партнеры будут координировать свои действия в течение следующих нескольких дней для организации этого процесса.
Писториус подчеркнул, что Германия также намерена поддерживать Вооруженные Силы Украины в их наступательных усилиях, направленных на ослабление возможностей России в воздухе.
"Именно поэтому мы финансируем комплексные закупки дальнобойных беспилотников украинского производства. Эти системы уже доказывают свою ценность на поле боя. Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле задолго до того, как они смогут представлять угрозу Украине, ее городам или инфраструктуре", – подчеркнул министр.
- 15 июля глава немецкого Минобороны сообщил, что ФРГ и Штаты примут решение об отправке двух систем Patriot в Украину в течение нескольких дней или недель.
- 17 июля Мерц заявлял, что в ближайшие недели и месяцы Украина получит дальнобойное оружие, в частности благодаря кооперации с Германией.
- 21 июля стало известно, что Украина получит от союзников тысячи патронов калибра 35 мм для зенитной пушечной системы Gepard.
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