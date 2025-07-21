Писториус: Германия предоставит Украине пять Patriot и профинансирует дальнобойные дроны

Писториус отметил, что партнеры будут координировать свои действия в течение следующих нескольких дней для передачи Patriot

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Германия предоставит Украине пять систем Patriot и профинансирует производство дальнобойных дронов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", передает Укринформ.

"Я договорился с (министром обороны США. – Ред.) Питом Хэгсетом во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление пяти крайне необходимых систем Patriot", – сказал Писториус.

Министр добавил, что партнеры будут координировать свои действия в течение следующих нескольких дней для организации этого процесса.

Писториус подчеркнул, что Германия также намерена поддерживать Вооруженные Силы Украины в их наступательных усилиях, направленных на ослабление возможностей России в воздухе.

"Именно поэтому мы финансируем комплексные закупки дальнобойных беспилотников украинского производства. Эти системы уже доказывают свою ценность на поле боя. Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле задолго до того, как они смогут представлять угрозу Украине, ее городам или инфраструктуре", – подчеркнул министр.