Spiegel: Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года

Первая система Patriot станет доступна не раньше чем через восемь месяцев

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Системы противоракетной обороны Patriot, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

По данным правительственных кругов, первая система станет доступна не ранее чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года.

Причина в том, что только тогда Германия сможет получить батарею, которая первоначально предназначалась для Швейцарии. По данным журналистов, всем остальным партнерам также потребуется больше времени для доставки.

Министр обороны Германии Борис Писториус 22 июля заявил, что Германия готова передать Украине два зенитных ракетных комплексы Patriot, но при условии скорейшего получения новых систем.

Он отметил, что в настоящее время ведутся поиски решений по передаче Украине системы Patriot. Германия готова оплатить две системы, одну – Норвегия и еще одна страна.