Германия передаст Украине два Patriot, если их заменят за шесть-восемь месяцев – Писториус

Борис Писториус (Фото: Anna Szilagyi/EPA)

Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, но при условии быстрого получения новых систем. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Der Standard.

"Мы можем передать две наши системы, но не тогда, когда у нас нет надежной гарантии, что их заменят в течение, скажем, шести-восьми месяцев", — сказал Писториус.

Он добавил, что это делается для обеспечения оперативной и учебной готовности Бундесвера.

"Мы потеряем учебную готовность, если не сможем проводить обучение в течение года, полутора или даже двух лет из-за нехватки систем", — подчеркнул министр обороны страны.

Он отметил, что сейчас идет поиск решений по передаче Украине Patriot. Германия готова оплатить две системы, одну – Норвегия и еще одно государство.

"Ситуация не безнадежная, но условием является готовность стран, которые их имеют, передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить и они могли попасть в Украину", — сказал чиновник.