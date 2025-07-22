Нидерланды присоединятся к поставкам Украине систем Patriot
Нидерланды сделают существенный вклад в передачу Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.
По его словам, детали в ближайшее время будут согласованы.
"Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая неустанно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим Россию сесть за стол переговоров", – отметил министр.
Как сообщили на сайте Минобороны, обеспечение противовоздушной обороны является ключевым приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.
Кроме Patriot, они поставили 24 истребителя F-16, соответствующие боеприпасы и запчасти, несколько зенитных пушек и системы I-HAWK.
Нидерланды также поставляют Украине радары для обнаружения дронов и морские суда, оснащенные средствами ПВО.
- 14 июля стало известно, что Украина может получить до 17 батарей Patriot. Президент США Дональд Трамп заявил, что они уже готовятся к отправке.
- Президент Владимир Зеленский поговорил с Трампом и Рютте, после чего также заявил, что Украина получит Patriot и другое оружие для защиты.
- После заседания "Рамштайн" стало известно, что Нидерланды предоставят 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание F-16.
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