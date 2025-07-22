Нидерланды присоединятся к поставкам Украине систем Patriot

Ранее Нидерланды поставили Украине 24 истребителя F-16, боеприпасы и запчасти, несколько зенитных пушек и системы I-HAWK

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Нидерланды сделают существенный вклад в передачу Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По его словам, детали в ближайшее время будут согласованы.

"Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая неустанно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим Россию сесть за стол переговоров", – отметил министр.

Как сообщили на сайте Минобороны, обеспечение противовоздушной обороны является ключевым приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.

Кроме Patriot, они поставили 24 истребителя F-16, соответствующие боеприпасы и запчасти, несколько зенитных пушек и системы I-HAWK.

Нидерланды также поставляют Украине радары для обнаружения дронов и морские суда, оснащенные средствами ПВО.