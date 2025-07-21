Patriot, снаряды, деньги на перехватчики и дроны. Шмыгаль подвел итоги "Рамштайна"
Партнеры объявили о выделении новой помощи во время онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Итоги мероприятия подвел министр обороны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это уже 29-я встреча в формате, который остается ключевой платформой для координации международной помощи.
Шмыгаль очертил ключевые решения партнеров:
→ США инициируют новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Союзники уже заявили о готовности присоединиться к финансированию. Обсудили конкретный механизм работы этой инициативы. Германия присоединится к инициативе по передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, что должны вскоре поступить в Украину;
→ также Германия передаст более 200 000 снарядов для систем Gepard и профинансирует закупку украинских дальнобойных дронов;
→ Канада продолжит участие в финансировании украинского оборонного комплекса через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание танков;
→ Нидерланды предоставят 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание истребителей F-16;
→ Норвегия в этом году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн – на закупку у украинского ОПК;
→ Швеция – готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.
Глава Минобороны отметил, что заседание 21 июля объединило 52 страны и организации. Среди участников – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, глава европейской дипломатии Кайя Каллас.
- Хили на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал к 50-дневной кампании вооружения ВСУ.
- Шмыгаль на заседании заявил, что Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть дефицит в оборонных закупках на 2025 год.
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