Patriot, снаряды, деньги на перехватчики и дроны. Шмыгаль подвел итоги "Рамштайна"

Нидерланды предоставят 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание F-16, заявил министр обороны

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

Партнеры объявили о выделении новой помощи во время онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Итоги мероприятия подвел министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это уже 29-я встреча в формате, который остается ключевой платформой для координации международной помощи.

Шмыгаль очертил ключевые решения партнеров:

→ США инициируют новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Союзники уже заявили о готовности присоединиться к финансированию. Обсудили конкретный механизм работы этой инициативы. Германия присоединится к инициативе по передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, что должны вскоре поступить в Украину;

→ также Германия передаст более 200 000 снарядов для систем Gepard и профинансирует закупку украинских дальнобойных дронов;

→ Канада продолжит участие в финансировании украинского оборонного комплекса через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание танков;

→ Нидерланды предоставят 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание истребителей F-16;

→ Норвегия в этом году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн – на закупку у украинского ОПК;

→ Швеция – готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Глава Минобороны отметил, что заседание 21 июля объединило 52 страны и организации. Среди участников – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, глава европейской дипломатии Кайя Каллас.

Хили на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал к 50-дневной кампании вооружения ВСУ.

Шмыгаль на заседании заявил, что Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть дефицит в оборонных закупках на 2025 год.