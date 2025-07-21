Минобороны Британии на "Рамштайне" призовет к "50-дневной кампании" по вооружению Украины
Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" намерен призвать к 50-дневной кампании по вооружению Украины Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление британского чиновника.
На заседании "Рамштайн" Хили заявит, что Запад должен снова усилить военную поддержку Украины, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры.
"США запустили отсчет 50-дневного срока, в течение которого Путин должен согласиться на мир или столкнуться с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны, в свою очередь, начать 50-дневную кампанию по вооружению Украины на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", – заявил министр.
Как сообщает издание, на заседании будут взяты дальнейшие обязательства, в частности, Германия и Великобритания договорились закупить больше ракет ПВО, используя 170 млн евро финансирования из Берлина.
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