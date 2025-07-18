Следующее заседание "Рамштайна" состоится 21 июля
21 июля Великобритания и Германия проведут очередную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины, на которой ожидают участие главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила Объединенная делегация Великобритании при НАТО.
Отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".
Ожидается участие, в том числе, министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.
Как сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, новая встреча по помощи Украине состоится в онлайн-формате.
- Предыдущее, 28-е, заседание "Рамштайн" состоялось 4 июня – на нем партнеры объявили о новых пакетах военной помощи Украине совокупно на миллиарды евро.
- Министр обороны Умеров сообщил, что Украина и партнеры договорились о создании новой инициативы по инвестициям в производство оружия: продукция, изготовленная украинскими компаниями за рубежом, будет поставляться в страну во время войны.
- Тогда же стало известно, что в 2025 году Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" финансирования собственного производства вооружений.
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