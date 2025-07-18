Следующее заседание "Рамштайна" состоится 21 июля

Новое заседание "Рамштайн" состоится при участии представителей США и НАТО

Джон Хили и Пит Хэгсет (Фото: x.com/UKNATO)

21 июля Великобритания и Германия проведут очередную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины, на которой ожидают участие главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила Объединенная делегация Великобритании при НАТО.

Отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Ожидается участие, в том числе, министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Как сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, новая встреча по помощи Украине состоится в онлайн-формате.