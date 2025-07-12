Кристиан Фройдинг (Фото: UNITED24)

Новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, передает Укринформ.

"[Заседание состоится] в Германии, да. Это будет виртуальная встреча, как министры решили на данный момент. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштайн", – заявил чиновник.

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Он добавил, что "Рамштайн" состоится в течение 10 следующих дней.