Украина получит 1,3 млрд евро на собственное производство оружия по "датской модели"
В 2025 году Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" финансирования собственного производства вооружений. Об этом по результатам встречи глав оборонных ведомств Украины и Дании Рустема Умерова и Троэльса Лунда Поульсена, сообщает украинское Министерство обороны.
Чиновники обсудили дальнейшее развитие "датской модели".
По результатам переговоров Украина и Дания договорились о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии.
Эти средства "в ближайшее время" поступят на производство украинской артиллерии, ударных беспилотников, ракет и противотанковых средств, отмечает Минобороны.
В целом уже в 2025 году оборонная поддержка Украины по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро, а часть средств будет направлена из доходов от замороженных активов РФ.
Также Умеров сообщил, что сейчас готовятся новые стратегические решения относительно инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайна" и развертыванию производств оборонных компаний Европы в Украине.
- Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, в сентябре 2024 года глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.
- Всего в 2024 году в рамках "датской модели" ВСУ получили вооружение на 538 млн евро. Источники финансирования – правительства Дании (125 млн евро через датский национальный Ukraine Fund), Швеции (20 млн евро), Исландии (2,7 млн евро) и проценты от замороженных российских активов (390 млн евро).
- 4 июня 2025 года на новом заседании "Рамштайн" партнеры объявили о новых пакетах военной помощи Украины.