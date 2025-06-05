Украина получит 1,3 млрд евро на собственное производство оружия по "датской модели"

Первый транш "в ближайшее время" профинансирует изготовление артиллерии, ударных беспилотников, ракет и противотанковых средств, заявили в МО

Украинская и датская делегации на "Рамштайне" (Фото: Минобороны)

В 2025 году Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" финансирования собственного производства вооружений. Об этом по результатам встречи глав оборонных ведомств Украины и Дании Рустема Умерова и Троэльса Лунда Поульсена, сообщает украинское Министерство обороны.

Чиновники обсудили дальнейшее развитие "датской модели".

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По результатам переговоров Украина и Дания договорились о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии.

Эти средства "в ближайшее время" поступят на производство украинской артиллерии, ударных беспилотников, ракет и противотанковых средств, отмечает Минобороны.

В целом уже в 2025 году оборонная поддержка Украины по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро, а часть средств будет направлена из доходов от замороженных активов РФ.

Также Умеров сообщил, что сейчас готовятся новые стратегические решения относительно инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайна" и развертыванию производств оборонных компаний Европы в Украине.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, в сентябре 2024 года глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.

Всего в 2024 году в рамках "датской модели" ВСУ получили вооружение на 538 млн евро. Источники финансирования – правительства Дании (125 млн евро через датский национальный Ukraine Fund), Швеции (20 млн евро), Исландии (2,7 млн евро) и проценты от замороженных российских активов (390 млн евро).

4 июня 2025 года на новом заседании "Рамштайн" партнеры объявили о новых пакетах военной помощи Украины.