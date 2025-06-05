У 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро на власне виробництво зброї за "данською моделлю"

Перший транш "найближчим часом" профінансує виготовлення артилерії, ударних безпілотників, ракет та протитанкових засобів, заявили в МО

Українська та данська делегації на "Рамштайні" (Фото: Міноборони)

У 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" фінансування власного виробництва озброєнь. Про це, за результатами зустрічі глав оборонних відомств України та Данії Рустема Умєрова і Троельса Лунда Поульсена, повідомляє українське Міністерство оборони.

Посадовці обговорили подальший розвиток "данської моделі".

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За результатами переговорів Україна та Данія домовились про передання першого траншу обсягом 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії.

Ці кошти "найближчим часом" надійдуть на виробництва української артилерії, ударних безпілотників, ракет та протитанкових засобів, зазначає Міноборони.

Загалом у 2025 році оборонна підтримка України за "данською моделлю" збільшиться до 1,3 млрд євро, а частина коштів буде скерована від доходів із заморожених активів РФ.

Також Умєров повідомив, що зараз готуються нові стратегічні рішення стосовно інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв оборонних компаній Європи в Україні.

Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, у вересні 2024-го голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.

Загалом у 2024 році в межах "данської моделі" ЗСУ отримали озброєння на 538 млн євро. Джерела фінансування – уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро).

4 червня 2025 року на новому засіданні "Рамштайн" партнери оголосили про нові пакети військової допомоги України.