У 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро на власне виробництво зброї за "данською моделлю"
Українська та данська делегації на "Рамштайні" (Фото: Міноборони)

У 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" фінансування власного виробництва озброєнь. Про це, за результатами зустрічі глав оборонних відомств України та Данії Рустема Умєрова і Троельса Лунда Поульсена, повідомляє українське Міністерство оборони.

Посадовці обговорили подальший розвиток "данської моделі".

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За результатами переговорів Україна та Данія домовились про передання першого траншу обсягом 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії.

Ці кошти "найближчим часом" надійдуть на виробництва української артилерії, ударних безпілотників, ракет та протитанкових засобів, зазначає Міноборони.

Загалом у 2025 році оборонна підтримка України за "данською моделлю" збільшиться до 1,3 млрд євро, а частина коштів буде скерована від доходів із заморожених активів РФ.

Також Умєров повідомив, що зараз готуються нові стратегічні рішення стосовно інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв оборонних компаній Європи в Україні.

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