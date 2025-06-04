Умєров розповів про ініціативу спільного виробництва зброї для України в країнах "Рамштайну"
Фото: Рустем Умєров/Telegram

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що під час 28 засідання у форматі "Рамштайн" Україна та союзники домовилися про створення нової ініціативи щодо інвестицій у виробництво зброї. Передбачається, що продукція, виготовлена українськими компаніями за кордоном, постачатиметься в Україну під час війни.

"За результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" – запускаємо нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах "Рамштайну" для потреб України", – сказав Умєров.

За його словами, деякі з найближчих союзників України – ті, хто надає мільярдну військову допомогу – постійно звертаються до Києва з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Вони готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією.

Читайте також
"За кілька тижнів будуть у ЗСУ". Пісторіус зробив заяву щодо далекобійної зброї

"Наша позиція незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України. І партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська – допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування", – сказав очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що спільно Україна та союзники вироблятимуть дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння.

Умєров висловив сподівання, що ініціатива буде підтримана в межах європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. 

Вже відомо про деякі рішення:

 Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні;

Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки;

Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина);

Українські підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія – Фінляндія);

SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція – Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) – вже розширюють свою присутність в Україні.

Читайте також
Паліса розповів сенаторам США, що Росія не готується до миру
ВПКзброяОПКрамштайнРустем Умєров