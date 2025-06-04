Умєров розповів про ініціативу спільного виробництва зброї для України в країнах "Рамштайну"

Вироблене за кордоном українськими компаніями озброєння постачатиметься в Україну – поки триватиме війна

Фото: Рустем Умєров/Telegram

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що під час 28 засідання у форматі "Рамштайн" Україна та союзники домовилися про створення нової ініціативи щодо інвестицій у виробництво зброї. Передбачається, що продукція, виготовлена українськими компаніями за кордоном, постачатиметься в Україну під час війни.

"За результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" – запускаємо нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах "Рамштайну" для потреб України", – сказав Умєров.

За його словами, деякі з найближчих союзників України – ті, хто надає мільярдну військову допомогу – постійно звертаються до Києва з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Вони готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією.

"Наша позиція незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України. І партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська – допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування", – сказав очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що спільно Україна та союзники вироблятимуть дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння.

Умєров висловив сподівання, що ініціатива буде підтримана в межах європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Вже відомо про деякі рішення:

→ Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні;

→ Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки;

→ Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина);

→ Українські підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія – Фінляндія);

→ SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція – Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) – вже розширюють свою присутність в Україні.

4 червня 2025 року відбулося 28 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якому союзники оголосили про нові пакети військової допомоги.