Паліса розповів сенаторам США, що Росія не готується до миру
Росія готується не до миру, а до продовження агресії. Про це під час зустрічі з американськими сенаторами заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.
"Сьогодні я мав честь звернутися до сенаторів США від імені українських військових в підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема. Ми не програємо війну", – написав він.
За словами Паліси, у 2024 році російські окупаційні війська захопили лише 0,5% українських територій, ще 0,2% – з початку цього року. Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Посадовець зазначив, що це не схоже на "швидку перемогу".
"Пояснив, чому ми більше не можемо лише збивати ракети – потрібно бити по їх джерелу. Операція СБУ "Павутина" стала символом нової якості дій: за годину – мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО", – додав він.
Паліса наголосив, що Росія готується не до миру. У цьому контексті заступник глави ОП поділився з американськими законодавцями "важливою розвідувальною інформацією", яку не став переповідати з міркувань безпеки. За його словами, з 2022 року Росія отримала понад 8,4 млн артилерійських снарядів допомоги. Крім того, росіяни активно будують антизахідні союзи, хоча самі й говорять про ізоляцію.
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