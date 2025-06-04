Сенатор Грем: Путін грає у мирні ігри у Стамбулі, але готується до нового наступу
Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає в ігри". Про це він сказав Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Сенатор-республіканець заявив, що сумнівається у серйозності інтересу Росії до серйозних мирних переговорів у Стамбулі.
"Трамп сказав: ведіть переговори у Стамбулі! Президент України Зеленський поїхав туди, Путін – ні. Мені і майже всім іншим ясно, що Путін грає в ігри, коли справа стосується миру", – сказав американський політик.
За його словами, він бачив "неспростовні докази" того, що Росія нібито готується до наступу влітку або на початку осені. Грем зазначив, що Кремль "грає у мирні ігри" у Стамбулі, але нарощування військ – це не гра.
"Росіяни готуються завоювати більше території силою зброї", – резюмував сенатор.
- 27 травня сенатор Грем звернувся до росіян на тлі мирних переговорів і заявив, що Путін веде їх у прірву.
- 3 червня Грем відповів на заяву Медведєва про мету Росії на переговорах у Стамбулі. За його словами, Росія дала зрозуміти, що не зацікавлена у світі.
- 4 червня спецпосланник Келлог заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий до схвалення.