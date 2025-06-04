Сенатор Грем: Путін грає у мирні ігри у Стамбулі, але готується до нового наступу

Ліндсі Грем (Фото: x.com/LindseyGrahamSC)

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає в ігри". Про це він сказав Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сенатор-республіканець заявив, що сумнівається у серйозності інтересу Росії до серйозних мирних переговорів у Стамбулі.

"Трамп сказав: ведіть переговори у Стамбулі! Президент України Зеленський поїхав туди, Путін – ні. Мені і майже всім іншим ясно, що Путін грає в ігри, коли справа стосується миру", – сказав американський політик.

За його словами, він бачив "неспростовні докази" того, що Росія нібито готується до наступу влітку або на початку осені. Грем зазначив, що Кремль "грає у мирні ігри" у Стамбулі, але нарощування військ – це не гра.

"Росіяни готуються завоювати більше території силою зброї", – резюмував сенатор.