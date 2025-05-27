Сенатор Грем звернувся до росіян на тлі мирних переговорів: Путін веде вас у прірву

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до російських громадян, заявивши, що диктатор Володимир Путін веде їх у прірву. Відповідний допис він опублікував у X.

"Щодо Путіна: ми повинні пам'ятати, що це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні бочкових бомб з гелікоптерів на невинне цивільне населення і навмисно обстрілювала лікарні в Сирії. Таку ж варварську поведінку він демонструє і в Україні", – йдеться у дописі.

Грем звернувся до росіян, наголосивши, що Путін веде їх у прірву.

За його словами, через дії свого диктатора Росія втратила "десятки тисяч своїх солдатів" вбитими та пораненими, а її економіка зазнає дедалі більшого тиску.

"Росія більш ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-вигнанцем. Ви, російський народ і військові, здатні на більше", – додав американський законодавець.