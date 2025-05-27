Сенатор Грем звернувся до росіян на тлі мирних переговорів: Путін веде вас у прірву
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до російських громадян, заявивши, що диктатор Володимир Путін веде їх у прірву. Відповідний допис він опублікував у X.
"Щодо Путіна: ми повинні пам'ятати, що це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні бочкових бомб з гелікоптерів на невинне цивільне населення і навмисно обстрілювала лікарні в Сирії. Таку ж варварську поведінку він демонструє і в Україні", – йдеться у дописі.
Грем звернувся до росіян, наголосивши, що Путін веде їх у прірву.
За його словами, через дії свого диктатора Росія втратила "десятки тисяч своїх солдатів" вбитими та пораненими, а її економіка зазнає дедалі більшого тиску.
"Росія більш ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-вигнанцем. Ви, російський народ і військові, здатні на більше", – додав американський законодавець.
- 1 травня 2025 року сенатор Грем заявив, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.
- 18 травня держсекретар США Рубіо заявив про неминучість санкцій проти Росії. За його словами, Сенат зрештою ухвалить рішення.
- 20 травня Зеленський подякував ЄС за 17-й пакет санкцій проти РФ і вже обговорив 18-й пакет.
- 22 травня Грем сказав, що Сенат США очікує відповіді від Путіна щодо мирних переговорів упродовж декількох днів.