Сенатор Грэм обратился к россиянам на фоне мирных переговоров: Путин ведет вас в бездну
Сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к российским гражданам, заявив, что диктатор Владимир Путин ведет его в бездну. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
"О Путине: мы должны помнить, что это человек, который способствовал режиму Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинное гражданское население и намеренно обстреливал больницы в Сирии. Такое же варварское поведение он демонстрирует и в Украине", – говорится в сообщении.
Грэм обратился к россиянам, подчеркнув, что Путин ведет его в пропасть.
По его словам, из-за действий своего диктатора Россия потеряла "десятки тысяч своих солдат" убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает все большее давление.
"Россия более изолирована, чем когда-либо. Это не делает Россию великой. Это делает ее государством-изгнанником. Вы, русский народ и военные, способны на большее", – добавил американский законодатель.
- 1 мая 2025 года сенатор Грэм заявил, что законопроект по новым американским санкциям против России поддерживают более 70 сенаторов.
- 18 мая госсекретарь США Рубио заявил о неизбежности санкций против России. По его словам, Сенат в конце концов примет решение.
- 20 мая Зеленский поблагодарил ЕС за 17-й пакет санкций против РФ и уже обсудил 18-й пакет.
- 22 мая Грэм сказал, что Сенат США ожидает ответа от Путина относительно мирных переговоров в течение нескольких дней.