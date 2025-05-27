Сенатор Грэм обратился к россиянам на фоне мирных переговоров: Путин ведет вас в бездну

Линдси Грэм (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к российским гражданам, заявив, что диктатор Владимир Путин ведет его в бездну. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"О Путине: мы должны помнить, что это человек, который способствовал режиму Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинное гражданское население и намеренно обстреливал больницы в Сирии. Такое же варварское поведение он демонстрирует и в Украине", – говорится в сообщении.

Грэм обратился к россиянам, подчеркнув, что Путин ведет его в пропасть.

По его словам, из-за действий своего диктатора Россия потеряла "десятки тысяч своих солдат" убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает все большее давление.

"Россия более изолирована, чем когда-либо. Это не делает Россию великой. Это делает ее государством-изгнанником. Вы, русский народ и военные, способны на большее", – добавил американский законодатель.