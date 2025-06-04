Сенатор Грэм: Путин играет в мирные игры в Стамбуле, но готовится к новому наступлению
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет в игры". Об этом он сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Сенатор-республиканец заявил, что сомневается в серьезности интереса России к серьезным мирным переговорам в Стамбуле.
"Трамп сказал: ведите переговоры в Стамбуле! Президент Украины Зеленский поехал туда, Путин – нет. Мне и почти всем остальным ясно, что Путин играет в игры, когда дело касается мира", – сказал американский политик.
По его словам, он видел "неопровержимые доказательства" того, что Россия якобы готовится к наступлению летом или в начале осени. Грэм отметил, что Кремль "играет в мирные игры" в Стамбуле, но наращивание войск – это не игра.
"Россияне готовятся завоевать больше территории силой оружия", – резюмировал сенатор.
- 27 мая сенатор Грэм обратился к россиянам на фоне мирных переговоров и заявил, что Путин ведет их в пропасть.
- 3 июня Грэм ответил на заявление Медведева о целях России на переговорах в Стамбуле. По его словами, Россия дала понять, что не заинтересована в мире.
- 4 июня спецпосланник Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к одобрению.