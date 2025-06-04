Палиса рассказал сенаторам США, что Россия не готовится к миру
Россия готовится не к миру, а к продолжению агрессии. Об этом на встрече с американскими сенаторами заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
"Сегодня у меня была честь обратиться к сенаторам США от имени украинских военных в поддержку санкционного закона сенатора Линдси Грэма. Мы не проигрываем войну", – написал он.
По словам Палисы, в 2024 году российские оккупационные войска захватили только 0,5% украинских территорий, еще 0,2% – с начала этого года. Но ценой в 167 убитых оккупантов на каждый километр. Чиновник отметил, что это не похоже на "быструю победу".
"Объяснил, почему мы больше не можем только сбивать ракеты – нужно бить по их источнику. Операция СБУ "Паутина" стала символом нового качества действий: за час – минус 41 российский самолет, включая самолеты ДРЛО", – добавил он.
Палиса подчеркнул, что Россия готовится не к миру. В этом контексте замглавы ОП поделился с американскими законодателями "важной разведывательной информацией", которую не стал пересказывать из соображений безопасности. По его словам, с 2022 года Россия получила более 8,4 млн артиллерийских снарядов помощи. Кроме того, россияне активно строят антизападные союзы, хоть сами и говорят об изоляции.
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