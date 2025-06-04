Умеров заявил об инициативе производства оружия для Украины в странах "Рамштайна"

Произведенное украинскими компаниями за рубежом вооружение будет поставляться Украине – на время продолжения войны

Фото: Рустем Умеров/Telegram

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что во время 28 заседания в формате "Рамштайн" Украина и союзники договорились о создании новой инициативы по инвестициям в производство оружия. Предполагается, что продукция, произведенная украинскими компаниями за границей, будет поставляться в Украину во время войны.

"По результатам сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" – запускаем новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах "Рамштайна" для нужд Украины", – сказал Умеров.

По его словам, некоторые из ближайших союзников Украины – оказывающие миллиардную военную помощь – постоянно обращаются в Киев с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Они готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии.

"Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом является потребность Сил обороны Украины. И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинской армии – пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование", – сказал глава оборонного ведомства.

Он отметил, что совместно Украина и союзники будут производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения.

Умеров выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, предусматривающей 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

Уже известно о некоторых решениях:

→ Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине;

→ Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки;

→ Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия);

→ Украинские предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия – Финляндия);

→ SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция – Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) – уже расширяют свое присутствие в Украине.

4 июня 2025 года состоялось 28 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", на котором союзники объявили о новых пакетах военной помощи.