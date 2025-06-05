Глава Пентагона впервые не был на "Рамштайне", но Штаты приняли участие на другом уровне

С приходом Трампа к власти Вашингтон работал с Лондоном и Берлином, чтобы те взяли на себя лидерство в формате, объяснил Хегсет

Пит Гегсет (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

4 июня министр обороны Соединенных Штатов впервые не принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В то же время Вашингтон был представлен на уровне посла при НАТО Мэтью Уитакера. Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет во время общения с журналистами, передает Радио Свобода.

Хегсет, отвечая на вопрос о том, почему его не было на "Рамштайне", заметил, что в заседании принял участие посол Штатов при НАТО.

Также министр обороны США поблагодарил Великобританию и Германию за то, что эти страны взяли на себя лидерство в формате "Рамштайн".

"С самого начала в этой администрации [Дональда Трампа] мы сотрудничали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они взяли на себя руководство этой контактной группой, что они и сделали, и я ценю это", – отметил глава Пентагона.

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