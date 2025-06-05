Глава Пентагона впервые не был на "Рамштайне", но Штаты приняли участие на другом уровне
4 июня министр обороны Соединенных Штатов впервые не принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В то же время Вашингтон был представлен на уровне посла при НАТО Мэтью Уитакера. Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет во время общения с журналистами, передает Радио Свобода.
Хегсет, отвечая на вопрос о том, почему его не было на "Рамштайне", заметил, что в заседании принял участие посол Штатов при НАТО.
Также министр обороны США поблагодарил Великобританию и Германию за то, что эти страны взяли на себя лидерство в формате "Рамштайн".
"С самого начала в этой администрации [Дональда Трампа] мы сотрудничали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они взяли на себя руководство этой контактной группой, что они и сделали, и я ценю это", – отметил глава Пентагона.
- 4 июня состоялось 28-е заседание "Рамштайна", на котором союзники объявили о новых пакетах военной помощи. В то же время Штаты о новой поддержке Украины не сообщали.
- Министр обороны Умеров сообщил, что Украина и партнеры договорились о создании новой инициативы по инвестициям в производство оружия. Предполагается, что продукция, изготовленная украинскими компаниями за рубежом, будет поставляться в Украину во время войны.
- Также в 2025 году Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" финансирования собственного производства вооружений.